ضبط قائد سيارة صدم مركبة أخرى عمدًا وحاول قتل الموجودين

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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على قائد مركبة لصدمه مركبة ومحاولة دهس الموجودين أثناء الهروب من الموقع، واعتداء أحدهما على مواطن بسلاح أبيض أمام منزله وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على الآخر.
📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على قائد مركبة لصدمه مركبة ومحاولة دهس الموجودين والاعتداء على أحدهم أثناء الهروب من الموقع وجار القبض على الآخر. pic.twitter.com/bpzxfFOMHq
— الأمن العام (@security_gov) May 14, 2023
وكانت مقاطع فيديو متداولة، وثقت قائد سيارة يصدم سيارة أخرى متعمدًا أكثر من مرة بشكل خطير.
فيديوهات متداولة لقائد سيارة يصدم سيارة أخرى متعمداً أكثر من مرة.. وسط محاولات إيقافه من قبل أهالي الحي #السعودية pic.twitter.com/5mz57T4MZR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 14, 2023
وأظهرت الفيديوهات، إحدى السيارات تصدم أخرى متواجد بها قائدها، بشكل متعمد، وسط حضور عدد من أهالي الحي، الذين حاولوا إيقاف السيارة من هذا الفعل الخطير.
ورصدت اللقطات، الأهالي وهم يقذفون أشياء على السيارة من أجل إيقافها، لكنها سارعت في الإفلات وعقب ذلك عادت بظهرها لتصدم مجددًا السيارة الأخرى مع صراخ الأهالي والسيدات في الطريق.