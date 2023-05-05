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تم إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج الأمفيتامين بجدة وإحباط تهريب 62 كيلو حشيش بالدائر

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
ضبط مروج الأمفيتامين بجدة وإحباط تهريب 62 كيلو حشيش بالدائر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن؛ لترويجه أقراص الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته جهاز محمول وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

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إحباط 62 كيلو حشيش

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 62 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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