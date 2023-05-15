ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أم السلم الفرعية مستودعًا مخالفًا بحي الحرازات بنطاق أم السلم، يتم بداخله تخزين المواد الغذائية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة.

جاء ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية م. إبراهيم محمد الفقيه أنه جرى ضبط المستودع خلال جولات البلدية الميدانية لقسم الأسواق، لافتًا إلى أنه تبين أنه يعمل بدون ترخيص ولا يتوفر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة.

مصادرة وإتلاف المواد

وأشار إلى مصادرة وإتلاف طن من “الحلاوة الطحينية” والطحين السائل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة والتعليمات البلدية.

وتؤكد أمانة محافظة جدة أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 عن أي مخالفات تتعلق بالمخالفات البلدي، حفاظًا على سلامة المجتمع وصحة الأفراد.