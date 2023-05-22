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بحوزتهم سلاح شوزن وذخائر ولاسلكي

ضبط 3 مخالفين لدخولهم منطقة محمية والصيد في أماكن محظورة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
ضبط 3 مخالفين لدخولهم منطقة محمية والصيد في أماكن محظورة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم سلاح شوزن، و(9) ذخائر، و(19) طيرًا مصاداً، وجهاز لاسلكي، وجهاز قارم، ومنظار(دربيل)، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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