الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة اليمني ضبط 3 مخالفين لدخولهم منطقة محمية والصيد في أماكن محظورة إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و77 كيلوجرام حشيش مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير انخفاض صافي أرباح “صناعة الورق” 36% إلى 8.6 مليون ريال القتل تعزيرًا بحق 3 جناة لالتحاقهم بتنظيم إرهابي وتهريب المطلوبين أمنيًا عبدالرحمن بن منصور رئيساً لمجلس إدارة “كفالة” 8 مزادات لبيع وتصفية أكثر من 150 عقارًا بـ 9 مناطق الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 41 مئوية وظائف شاغرة لدى شركة النهدي الطبيّة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم سلاح شوزن، و(9) ذخائر، و(19) طيرًا مصاداً، وجهاز لاسلكي، وجهاز قارم، ومنظار(دربيل)، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.