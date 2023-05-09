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تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية

طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو الاستعدادات التي تجري على قدم وساق، قبل انطلاق الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان والتي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات، تقدمها مملكة الإنسانية للأشقاء في السودان.

 

مملكة الإنسانية

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية مساعدات تتنوع بين الطبية والغذائية والإيوائية اللازمة لتقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق.

وبالأمس وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أميركي للشعب السوداني.

توجيه ملكي كريم

كما تضمن التوجيه الكريم، تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لصالح السودانيين، من أجل تخفيف آثار الأوضاع التي يمرون بها حاليا.

وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها البلاد. كما أوضح أن المركز سيقدم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان، وسيوفر مساعدات طبية أيضاً.

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