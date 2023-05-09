تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر الصين تعتقل رجلًا استخدم ChatGPT لكتابة المقالات طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان ضبط 27 مواطنًا استخدموا الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس فايز المالكي ينتقد المشاهير : شبعنا.. شبابنا راحوا بسبب المخدرات القبض على مواطن وإحباط عمليتي تهريب للقات في جازان وعسير الصحة العالمية: مقتل 604 أشخاص في الصراع السوداني
وثق مقطع فيديو الاستعدادات التي تجري على قدم وساق، قبل انطلاق الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان والتي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات، تقدمها مملكة الإنسانية للأشقاء في السودان.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الرويس: استعدادات قبل ملء الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان والتي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان pic.twitter.com/M6FzT7dtmeقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023
وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية مساعدات تتنوع بين الطبية والغذائية والإيوائية اللازمة لتقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق.
وبالأمس وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أميركي للشعب السوداني.
كما تضمن التوجيه الكريم، تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لصالح السودانيين، من أجل تخفيف آثار الأوضاع التي يمرون بها حاليا.
وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها البلاد. كما أوضح أن المركز سيقدم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان، وسيوفر مساعدات طبية أيضاً.