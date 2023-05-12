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خوفًا من دفنهم تحت سفح جبل معرض للانهيار

طبقة كثيفة من الضباب تجلي سكان قرية في سويسرا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
طبقة كثيفة من الضباب تجلي سكان قرية في سويسرا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أمرت السلطات في سويسرا سكان قرية جبلية بمغادرتها فورًا بسبب مخاوف من إمكانية دفنهم قريبًا تحت سفح جبل معرض للانهيار.

إجلاء السكان والأبقار

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد غطت طبقة كثيفة من الضباب قمة الجبل المطلة على قرية برينز أمس الخميس، حيث تم استبدال الغطاء النباتي بمنحدر من الطين والصخور، وبات يمكن رؤية عمال المزارع وهم يحملون أبقارًا على شاحنة ويخرجونها من القرية شبه المهجورة.

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وتم تطويق بعض المناطق، مع وجود علامات تحذير صفراء بخمس لغات نصها: انتبهوا الصخرة، وتقول السلطات المحلية إن برينز معرضة للخطر لأن مليوني متر مكعب من صخور الجبل معرضة للانهيار، مما سيؤدي إلى إتلاف أو تدمير المنازل الجذابة بسكانها.

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تقع القرية السويسرية التي يعود تاريخها إلى قرون على امتداد الأجزاء الناطقة باللغة الألمانية والرومانش من منطقة غراوبوندن الشرقية، ويقول المسؤولون المحليون إن الجبل والصخور الموجودة عليه تتحرك منذ العصر الجليدي، لكن القياسات أشارت إلى تسارع قوي فوق مساحة كبيرة في الأيام الأخيرة، وأن ما يصل إلى مليوني متر مكعب من المواد الصخرية سينهار أو ينزلق في الأيام السبعة إلى الأربع والعشرين القادمة.

مهمة ضخمة

وقال كريستيان جارتمان، عضو مجلس إدارة الأزمات في ألبولا، وهي بلدية تضم برينز: الصخرة تتحرك بسرعة تصل إلى 36 مترًا سنويًا، ونتوقع أن تسقط باتجاه القرية في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

وتم منح سكان برينز البالغ عددهم 3 آلاف نسمة حتى مساء الجمعة للإخلاء، وقال دانيال ألبرتين، رئيس بلدية القرية: هذه مهمة ضخمة للمجتمع بأسره.

خطر كبير يحدق بـ آلاف الأشخاص في سويسرا

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