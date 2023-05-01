أعلنت الهيئة العامة للترفيه طرح تذاكر ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي، والتي تقام يوم الخميس الموافق 4 مايو.

روائع الموجي

وقالت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي على مسرح أبو بكر سالم، ولحجز التذاكر –اضغط هنا-.

أبرز النجوم

ويشارك في ليلة روائع الموجي أبرز نجوم الوطن العربي، منهم الفنانة المصرية شيرين والتونسي صابر الرباعي.