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أعلنت الهيئة العامة للترفيه طرح تذاكر ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي، والتي تقام يوم الخميس الموافق 4 مايو.
وقالت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي على مسرح أبو بكر سالم، ولحجز التذاكر –اضغط هنا-.
ويشارك في ليلة روائع الموجي أبرز نجوم الوطن العربي، منهم الفنانة المصرية شيرين والتونسي صابر الرباعي.