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المملكة تواصل مد يد العون للجميع

طفلة سودانية للسعودية: شكرًا لمساعدتكم وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
طفلة سودانية للسعودية: شكرًا لمساعدتكم وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة
المواطن - فريق التحرير

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عبرت طفلة سعودية عن سعادتها لوصولها إلى المملكة، ضمن عمليات الإجلاء السعودي من السودان إلى جدة، مقدمة الشكر والعرفان للقيادة السعودية.

شكر وتقدير

وقالت الطفلة خلال لقاء عبر قناة الإخبارية، باللغتين العربية والإنجليزية: شكرًا لمساعدتكم، وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة ما شاء الله، وتبارك الله، مضيفة: كان شرف منكم وحاجة حلوة وجميلة، ليريد عليها المذيع: واحنا كسعوديين مبسوطين بمجيتكم عندنا.

جهود مستمرة

واستمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من جنسيات الدول التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصًا (239 مواطنًا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).

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