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بعد سحب الشال الخاص به من أمن الملعب

طفل اتحادي يبكي في مدرجات الملز

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
طفل اتحادي يبكي في مدرجات الملز
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل مشجع لنادي الاتحاد دخل في نوبة بكاء، وذلك بعد سحب الشال الخاص به من أمن ملعب الملز، وذلك خلال حضوره مباراة فريقه أمس ضد الهلال في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وظهر الطفل الصغير وهو يبكي حيث قام رجل الأمن في الملعب بترضيته بعد أن سحب الشال منه، حتى هدأ الطفل وعاد إلى مقعده في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث سُحب منه الشال لتواجده في منطقة بها مشجعون لنادي الهلال وتم أخذ الشال منه منعًا لأي احتكاكات بينه وبين جماهير الهلال.

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جماهير الاتحاد تعلق

الأمر أغضب فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد التي علقت على الفيديو عبر موقع “تويتر” وقالت بأن البعض منهم تعرض لمضايقات بسبب عدم منحهم الحرية الكاملة للتشجيع في مباراة الهلال أمس بجانب إزالة لافتات لهم من مدرجات ملعب الملز بقرار من أمن الملعب، مما جعلهم يشعرون بعدم الراحة أثناء التشجيع.

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وبعد التعادل أمس، لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز على الهلال في المباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، حيث كان آخر فوز للعميد في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في موسم 2020/2021 وفاز العميد وقتها بثنائية دون رد.

 

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