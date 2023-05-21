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زيادة 26% في عدد المسافرين و13% في أعداد الرحلات بالربع الأول

طيران ناس: نمو الإيرادات 47% وارتفاع عدد المسافرين لأكثر من 2.4 مليون

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
طيران ناس: نمو الإيرادات 47% وارتفاع عدد المسافرين لأكثر من 2.4 مليون
المواطن - فريق التحرير

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سجل طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، نمواً لافتاً في أدائه التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وحقق طيران ناس نمواً في الإيرادات بنسبة 47%، وارتفاعاً في أعداد المسافرين إلى أكثر من 2.4 مليون بزيادة 26% مقارنة بـ 1.9 مليون مسافر، وزيادة في عدد الرحلات والسعة المقعدية من 15 ألف رحلة إلى 17 ألف رحلة بنسبة تجاوزت 13% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بنفس الفترة للعام السابق 2022.

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وقال بندر بن عبد الرحمن المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “تأتي نسب النمو والزيادات التي يشهدها طيران ناس في كافة عملياته خلال الربع الأول من 2023 نتيجة لخطة التوسع الاستراتيجية التي أطلقناها بداية عام 2022 تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” والتي رفعنا في سياقها عدد طائرات أسطولنا إلى 48 طائرة حتى مايو 2023، كما دشنا بالتزامن مع ذلك محطات جديدة دولية وداخلية”.

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وأضاف، “أعلنا إضافة 10 وجهات وخطوط سير جديدة ضمن موسم صيف 2023 في كل من القارة الآسيوية والأوروبية وذلك ابتداء من يونيو المقبل بهدف تعزيز شبكة رحلاتنا الدولية المتنامية، ليرتفع إجمالي الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة، وسنواصل النمو والتوسع في المرحلة المقبلة لاسيما بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبياتنا من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة وعلى خطة الحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين جديدتين بهدف مضاعفة العمليات التشغيلية والتوسع دولياً”.

وأكد أن طيران ناس يسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني في رؤية السعودية 2030، للوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

واختتم حديثه قائلا “سنستمر بالعمل لتعزيز موقعنا كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، ونستهدف التقدم في التصنيف العالمي لنكون من أفضل 5 شركات بالعالم في فئتنا، وأكبر مالك للطائرات الحديثة بالمنطقة”.

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