طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي

يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من الأول إلى الرابع من مايو.

ويجمع سوق السفر العربي هذا العام أكثر من 2000 عارض من أكثر من 150 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة رائدة للقاء مسؤولي وممثلي الشركات والتواصل وإنجاز الأعمال في صناعة السفر.

وتعد المشاركة هي الثانية عشر لطيران ناس في المعرض الدولي وخلالها سوف يسلط الضوء على عروضه وخدماته، بالإضافة إلى أحدث إنجازاته وشراكاته، في إطار استراتيجيته للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة “والتي تهدف للوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية.

وتماشياً مع شعار المعرض “الوصول إلى صفرية الانبعاثات”، سوف تستكشف النسخة الثلاثون من سوق السفر العربي مستقبل السفر المستدام وتناقش الدور الرائد الذي تلعبه شركات الطيران الخليجية في تخليص صناعة الطيران من الانبعاثات الكربونية.

وكشف تقرير حديث عن جهود الاستدامة في طيران ناس، صدر في فبراير الماضي، عن خفض انبعاثات الكربون في عمليات الشركة خلال 18 شهرًا بأكثر من 161 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل زراعة 6.44 مليون شجرة، وذلك بفضل تبني الشركة للعديد من المبادرات والممارسات ذات الأثر المستدام في الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وتأتي مشاركة الناقل الجوي السعودي في سوق السفر العربي هذا العام في إطار استراتيجيته للتوسع إذ يعتبر الحدث فرصة لجذب الاستثمارات السياحية العالمية وتمكين الشركات الإقليمية من تطوير خدماتها ومنتجاتها، خاصة بعد موافقة مجلس إدارة طيران ناس على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ليكون أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز قدراته للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.