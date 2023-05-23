Icon

القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة Icon وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة Icon 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي Icon مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية Icon إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي Icon  وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك Icon 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض Icon توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق Icon 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول Icon انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
استهدف الإخلال بأمن الوطن

القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر – سعودي الجنسية – على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر بالمنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
بيع 23 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والباطن

بيع 23 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والباطن

الرقائق الإلكترونية تشعل حربًا بين بكين وواشنطن

الرقائق الإلكترونية تشعل حربًا بين بكين وواشنطن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان

جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان

رائدا الفضاء السعوديان: متحمسان لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا

رائدا الفضاء السعوديان: متحمسان لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي
العالم

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي

العالم
تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى المساء
السعودية اليوم

تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى...

السعودية اليوم
واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان
العالم

واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان

العالم
أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة
السعودية اليوم

أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية

وظائف
لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات
العالم

لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس...

العالم
فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه
الرياضة

فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه

الرياضة
أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10...

السعودية اليوم