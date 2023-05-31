اليوم.. الإعلان عن نتائج تعداد السعودية 2022

من المقرر أن تعلن الهيئة العامة للإحصاء، نشر نتائج تعداد السعودية للسكان ٢٠٢٢ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على أن يتضمن إعلانًا تفصيليًا لنتائج التعداد، وبعض المعلومات التي تطرح لأول مرة.

تعداد السعودية

ويُعد تعداد السعودية، ركيزة أساسيةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قطاعات الدولة كافة.

وأبدى المواطنون والمقيمون تعاونًا أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.

دعم صناع القرار

وتتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة؛ للمساهمة في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.

وشمل تعداد السعودية 2022، الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين، والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي.