اليوم.. الإعلان عن نتائج تعداد السعودية 2022

ثغرات أمنية وراء عملية خطف المواطن السعودي بلبنان بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25 اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي إحباط تهريب 100 كيلو قات بالعارضة
من المقرر أن تعلن الهيئة العامة للإحصاء، نشر نتائج تعداد السعودية للسكان ٢٠٢٢ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على أن يتضمن إعلانًا تفصيليًا لنتائج التعداد، وبعض المعلومات التي تطرح لأول مرة.
ويُعد تعداد السعودية، ركيزة أساسيةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قطاعات الدولة كافة.
وأبدى المواطنون والمقيمون تعاونًا أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.
وتتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة؛ للمساهمة في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.
وشمل تعداد السعودية 2022، الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين، والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي.