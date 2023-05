عاصفة مميتة تضرب سواحل بنغلاديش وميانمار

ضرب إعصار قوي سواحل بنغلاديش وميانمار، اليوم الأحد، واشتد ليصل تصنيفه إلى عاصفة من الفئة الخامسة، وقد تسبب في اقتلاع الأشجار، وهطول أمطار غزيرة، في منطقة يقطنها مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا.

Rohingya Refugees camp 24 (Teknaf) Cox's Bazar #Bangladesh, stormy wind is getting stronger & Sittwe #Myanmar as Tropical Cyclone #Mocha moves in. #cyclone #Mocha #cyclonemocha pic.twitter.com/FYHj3lIFjR

— Asia News (@asianewsteam) May 14, 2023