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تم تصنيفه ضمن الفئة الخامسة

عاصفة مميتة تضرب سواحل بنغلاديش وميانمار

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
عاصفة مميتة تضرب سواحل بنغلاديش وميانمار
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ضرب إعصار قوي سواحل بنغلاديش وميانمار، اليوم الأحد، واشتد ليصل تصنيفه إلى عاصفة من الفئة الخامسة، وقد تسبب في اقتلاع الأشجار، وهطول أمطار غزيرة، في منطقة يقطنها مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا.

فيضانات خطيرة محتملة

وجلب إعصار موكا أمطارًا غزيرة ورياحًا تصل سرعتها إلى 195 كيلومترًا في الساعة (120 ميلًا في الساعة)، مما قد يؤدي إلى فيضانات خطيرة على الأرض حول خليج البنغال.

ويمكن للعواصف العاتية التي تصل إلى أربعة أمتار أن تغمر القرى في المناطق المنخفضة، كما أن هناك مخاوف من أن تصل إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم، كوكس بازار، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص.

أقوى عاصفة منذ عقدين

وحذر خبراء الأرصاد من أن إعصار موكا قد يكون أقوى عاصفة تشهدها بنجلادش منذ ما يقرب من عقدين، وتم إجلاء نحو  500 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانًا، وفقًا لموقع BBC.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يتسبب إعصار موكا في هطول أمطار غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية، وقالت جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، إنها تستعد لمواجهة طارئة كبيرة.

عاصفة مميتة تضرب سواحل بنغلاديش وميانمار
وفي عام 2008، دمر إعصار نرجس، دلتا إيراوادي في ميانمار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 138 ألف شخص، وقد حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة، مع ارتفاع درجة حرارة العالم، بسبب تغير المناخ.

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