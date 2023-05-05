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خرج من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم
المواطن - فريق التحرير

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طمأن الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، محبيه بعد تماثله للشفاء، إثر تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله أنا خرجت اليوم، وكنت في المستشفى بسبب وعكة بسبب فيروس أدى إلى سعال شديد، ورفع ضغطي مما استدعى إلى وجودي في المستشفى، والحمد لله تحسنت حالتي وخرجت الحمد لله، والأمور طيبة.

شكر وتقدير

وتوجه بن مساعد بالشكر لكل من دعا له بالشفاء، قائلا: عاجز عن الشكر لكل من تكرم وأكرمني بفضل كبير بالسؤال والدعاء، وبالاتصال، وبالمحبة الكبيرة، ما قادر أن أعبر، وكيف أرد ولو جزء منها، أتمنى أن أشكر كل واحد باسمه، مضيفًا: أشكر جميع الأحبة، الأقرباء والأصدقاء، والمعارف، وناس كثير من داخل الممكلة ومن خارجها، ألا يريكم مكروه ويحفظم، ويحفظ لكم أحبابكم، ويبعد عنا وعنكم المرض، ويعافي كل مريض، وعاجز فعلا عن شكركم، لا حرمني الله فضلكم ومحبتكم شكرًا جزيلا.

تفاعل ودعاء

من جانب آخر، تفاعل عدد كبير من المشاهير والمواطنين على مقطع الفيديو، داعين له بأتم الصحة والعافية، حيث قالت أصالة: ألف حمدلله على سلامتك، وما تشوف شر.

بدوره، قال سالم الهندي: حمدلله على سلامتك، وما تشوف شر، طهور إن شاء الله.

كما قال وليد الفراج، ألف حمد لله على سلامتك يا سمو الأمير وقدامك العافيه يارب، ودائما مثل هذة الظروف تبين للإنسان حجم محبته، وغلاته عند الناس، الله يديم عليك الصحة والعافيه.

في السياق ذاته، أضاف صالح الشحي، انت تجني ثمار أخلاقك ونُبلْك وحسن تعاملك، مواقع التواصل كلها كانت بصورك وبالدعاء لك، هذي من نعم الله عليك، الله يجعلك من المقبولين دنيا وآخرة، ويحفظك ويبعد عنك كل شر يالغالي.

 

 

 

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