عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار التجارة تحذر مستخدمي كيا Carnival من خلل فني خطير بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق روسيا: تزويد أوكرانيا بالأسلحة المدمرة يقرب الحرب النووية وزير الطاقة القطري يحذر: القادم أسوأ لأوروبا ضبط مواطن لترويجه الحشيش بالحدود الشمالية 34 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي عفوية خالد عبدالرحمن بعد انقطاع البث مع فايز المالكي دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن وكالة الطاقة الدولية مسؤولة عن عدم استقرار الأسعار في سوق النفط في العام الماضي من خلال إصدار توقعات خاطئة.
ولفت وزير الطاقة إلى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية غير المستقرة تسببت بتقلبات في الأسعار في 2022 وحتى الآن؛ بسبب توقعاتها الخطأ بشأن سوق النفط”، مضيفًا خلال حديثه في جلسة حوار في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، إن تحالف أوبك+ يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار.
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ينتقد "الطاقة الدولية": توقعاتها أربكت الأسواق #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/7DrJVDuvi6قد يهمّك أيضاً
— الشرق للأخبار – السعودية (@AsharqNewsKSA) May 23, 2023
وأضاف وزير الطاقة في الجلسة، أنه يوجد 3 أهداف لمجموعة أوبك+ هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.
وتابع: المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، نحن لسنا مضطرين لكشف أوراقنا، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا.