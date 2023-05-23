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تسببت في عدم استقرار أسعار النفط

عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن وكالة الطاقة الدولية مسؤولة عن عدم استقرار الأسعار في سوق النفط في العام الماضي من خلال إصدار توقعات خاطئة.

أوبك+ سبب استقرار السوق

ولفت وزير الطاقة إلى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية غير المستقرة تسببت بتقلبات في الأسعار في 2022 وحتى الآن؛ بسبب توقعاتها الخطأ بشأن سوق النفط”، مضيفًا خلال حديثه في جلسة حوار في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، إن تحالف أوبك+ يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار.

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وأضاف وزير الطاقة في الجلسة، أنه يوجد 3 أهداف لمجموعة أوبك+ هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.

تحذير للمضاربين

وتابع: المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، نحن لسنا مضطرين لكشف أوراقنا، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا.

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