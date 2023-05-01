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إعلان هدنة لمدة 72 ساعة

عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 411 شخصًا.

الهدنة الإنسانية

قال الناطق باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، إن الهدنة السارية حالياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ساعدت المسعفين على تقديم الدعم الطبي للمستشفيات، مضيفاً: “نعمل على تحديد مسارات آمنة لوصول المساعدات الطبية”.

كما اعتبر أبو بكر أن جثامين قتلى الاشتباكات تمثل مشكلة كبرى، وأضاف: “هناك مئات الجثث وآلاف المصابين جراء الاشتباكات.. التقديرات تشير لوجود نحو 500 جثة لقتلى الاشتباكات”.

وأشار إلى وجود عجز في قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين، كما أكد أنه تم الاستيلاء على سيارتين تابعتين لفرع الهلال الأحمر في الخرطوم.

نقطة الانهيار

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أمس الأحد، إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى نقطة الانهيار بعد أسبوعين من اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف غريفيث في بيان، أنه سيتوجه إلى المنطقة لبحث الكيفية التي يمكن من خلالها تقديم إغاثة فورية لملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب جراء الصراع في السودان.

عمليات نهب مكثفة

وذكر أن عمليات النهب المكثفة للمكاتب والمستودعات التابعة للأمم المتحدة أدت إلى نفاد معظم إمداداتها في السودان، مشيراً إلى أن المنظمة تبحث سبلاً عاجلة لجلب وتوزيع إمدادات إضافية.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، وأعلن طرفا النزاع أكثر من هدنة إنسانية إلا أنهما يتبادلان الاتهامات بخرقها.

 

 

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