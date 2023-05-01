وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411 انتبه من علامات وأعراض النوبات القلبية مروجو الإمفيتامين في الحدود الشمالية بقبضة الأمن أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن سفارات وقنصليات 16 دولة تستقبل رعاياها على رصيف ميناء جدة المرشحة التايلاندية الأوفر حظًا تضع مولودها قبيل الانتخابات اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 411 شخصًا.
قال الناطق باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، إن الهدنة السارية حالياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ساعدت المسعفين على تقديم الدعم الطبي للمستشفيات، مضيفاً: “نعمل على تحديد مسارات آمنة لوصول المساعدات الطبية”.
كما اعتبر أبو بكر أن جثامين قتلى الاشتباكات تمثل مشكلة كبرى، وأضاف: “هناك مئات الجثث وآلاف المصابين جراء الاشتباكات.. التقديرات تشير لوجود نحو 500 جثة لقتلى الاشتباكات”.
وأشار إلى وجود عجز في قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين، كما أكد أنه تم الاستيلاء على سيارتين تابعتين لفرع الهلال الأحمر في الخرطوم.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أمس الأحد، إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى نقطة الانهيار بعد أسبوعين من اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأضاف غريفيث في بيان، أنه سيتوجه إلى المنطقة لبحث الكيفية التي يمكن من خلالها تقديم إغاثة فورية لملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب جراء الصراع في السودان.
وذكر أن عمليات النهب المكثفة للمكاتب والمستودعات التابعة للأمم المتحدة أدت إلى نفاد معظم إمداداتها في السودان، مشيراً إلى أن المنظمة تبحث سبلاً عاجلة لجلب وتوزيع إمدادات إضافية.
ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، وأعلن طرفا النزاع أكثر من هدنة إنسانية إلا أنهما يتبادلان الاتهامات بخرقها.