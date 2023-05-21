عرض سعودي لضم داني سيبايوس

تُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإسباني داني سيبايوس في الموسم الرياضي الجديد.

عروض أمام داني سيبايوس

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد: “داني سيبايوس آخر اللاعبين الذين تلقوا عرضًا للتجديد من إدارة نادي ريال مدريد، علمًا بأن عقده مع المرينغي ينتهي الموسم الرياضي الحالي”.

وأضافت: “سيبايوس لم يوافق على عرض التجديد، رغم أن النادي ترك له حرية تحديد مدة العقد، إلا أنه لديه شكوك بشأن إيجاد التوازن بين الجانب الاقتصادي والرياضي، والدور الذي سيلعبه مع ريال مدريد“.

وتابعت “ماركا”: “داني سيبايوس حصل على عرض من ريال بيتيس، وآخر من نادٍ إيطالي، بالإضافة إلى عرض ثالث من أحد الأندية السعودية، لكن هذه العروض لم تحقق توقعاته حتى الآن”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “مستقبل سيبايوس بات معقدًا، خاصة أن حلمه باللعب في التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يبدو بعيد المنال، لذلك فهو أقرب للرحيل بنهاية الموسم”.

تعاقدات قوية بالدوري

ويُعد داني سيبايوس ليس اللاعب العالمي الوحيد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، حيث تُشير التقارير إلى اهتمام نادي الهلال بضم نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تُشير التقارير إلى تفاوض ناديي النصر والهلال مع نجم برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن رحيله رسميًا عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم، بجانب العديد من الأسماء الأخرى، ومنهم؛ جوردي ألبا ولوكا مودريتش.