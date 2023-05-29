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كان هدية من إيفا براون

عرض قلم هتلر الشخصي في مزاد بسعر صادم

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
عرض قلم هتلر الشخصي في مزاد بسعر صادم
المواطن - فريق التحرير

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يعرض قلم رصاص مطلي بالفضة كان ملكاً لـ أدولف هتلر للبيع في مزاد، خلال شهر يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يباع بما يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف دولار.

مواصفات القلم

ووفقًا لصحيفة غارديان البريطانية، يعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازي من شريكته إيفا براون، في عيد ميلاده الثاني والخمسين، في 20 أبريل 1941.

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وقلم الرصاص، الذي اشتراه أحد هواة تجميع التحفيات في مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهي بـEva، ويحمل الحرفين A وH، في إشارة أدولف هتلر.

اهتمام من جميع أنحاء العالم

وسيشمل المزاد المقرر في مدينة بلفاست بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده، وعفوًا مكتوبًا بخط اليد من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة، وقال العضو المنتدب لدار المزادات كارل بينيت، إنه يتوقع اهتمامًا من جميع أنحاء العالم.

عرض قلم هتلر الشخصي في مزاد بسعر صادم

وتابع: تكمن أهمية قلم الرصاص الشخصي لهتلر في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطي نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التي أخفاها بدقة عن أعين المتابعين.

وقال بينيت إن البحث والمناقشة الدقيقة مع بائع القلم حول مكان الحصول على القلم منحاني الثقة في أن القلم فعلاً كان ملكًا لهتلر.

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