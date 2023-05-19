عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية

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استهدفت واشنطن أكبر شركات تعدين الذهب في البلاد بعقوبات جديدة، وذلك ضمن محاولاتها لتضييق الخناق على قطاع المعادن والتعدين الروسي.
ووفقًا للبيان الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد استهدفت العقوبات أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا وهي “بوليوس”، وكذلك شركة “بولي ميتال” الوحدة الروسية التابعة لشركة “بولي ميتال إنترناشيونال”.
وشملت العقوبات، أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة بوليوس، إليكسي فوستوكوف، وبعض كبار المديرين الآخرين، والرئيس التنفيذي السابق بافيل غراتشيف.
وكانت المملكة المتحدة وأستراليا، أعلنتا في وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات على شركة “بوليوس”.
وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، وقد أصبح الذهب المستخرج من البلاد منبوذًا عقب الحرب الأوكرانية، ومنعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي استيراده في الصيف الماضي.