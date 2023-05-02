عقوبات مشددة حال بيع المخدرات للقاصرين أو استغلالهم للترويج

أكد المحامي فهد القصيري، أن القانون السعودي شدد العقوبات في حال بيع المخدرات للقاصرين أو استغلالهم للترويج، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى القتل في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأوضح القصيري خلال حواره لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” الجرائم المنوطة بجرائم المخدرات وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1426هـ، والتي نصت على عدد من الأفعال الجرمية سواء في تهريب المخدرات أو جلبها أو المشاركة في ترويجها عن طريق غسل الأموال وغيرها.

حالات العقوبات المشددة

وأشار القصيري إلى حالات تطبيق العقوبات المشددة ومنها إتمام عملية بيع المخدرات في المدارس والمؤسسات الإصلاحية والمساجد ، وفي حال استخدام المروجين لأحد المربيين أو استهداف القاصرين في ترويج المخدرات.

ولفت القصيري إلى حالات تكون فيها العقوبات مشددة للمواد المخدرة ومنها التعامل مع أنواع معينة من المخدرات مثل الهيروين والكوكايين والمواد المشابهة لها.

أنواع العقوبات

وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عدد من الجرائم حددت فيها عقوبات محددة، ففي قضايا التهريب أو التلقي أو جلب المواد تكون العقوبة الأعلى فيها القتل، والسجن لا يقل عن 15 عامًا، وقد تصل في حالات التشديد لـ 25 عامًا، أما في قضايا الترويج والحيازة فهي لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 15عامًا، أما في حالة التعاطي فلا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، بحسب القصيري.