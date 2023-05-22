علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم

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أوضح علي البليهي، نجم نادي الهلال، أنه كان يعتمد خطة غريبة لإيقاف أي مهاجم خطير يواجهه في المباريات حينما كان لاعبًا في نادي الأمل قبل 9 سنوات من الآن.
وقال البليهي متحدثًا في برنامج ملعب SBC: “حاليًّا أنا أتعامل بشكل جيد مع المهاجمين، حينما كانت في نادي الأمل وبالتحديد في عام 2014، كنت أحضر بصل وأقوم بأكله وأجلس أتحدث مع المهاجم حتى أجعله يشعر بالضيق ولا يتحرك حولي كثيرًا”.
وأضاف البليهي ممازحًا: “تلك الخطة أتت ثمارها أعتقد أنني قد أطبقها من جديد في دوري روشن بالموسم المقبل”.
#ملعب_SBC | "أنا الحين كويس مع المهاجمين؛ كنت مع نادي الأمل أحط قطعتين بصل في جواربي.. إذا ازعجني المهاجم آكلها و أسولف معه.. شكلي برجع لهذه الخطة بالموسم الجاي".. علي البليهي. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/U6GW9fBTcA
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023