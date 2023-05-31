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انهالت عليه التعليقات والتهاني من المواطنين

علي القرني: بدأنا بالسلام ونختم بالسلام وقريبًا من السعودية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
علي القرني: بدأنا بالسلام ونختم بالسلام وقريبًا من السعودية
المواطن - فريق التحرير

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قدم رائد الفضاء علي القرني التحية لمتابعيه عبر موقع تويتر، معربًا عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن بسلام، رفقة رائدة الفضاء ريانة برناوي، بعد إتمام مهمتهما البحثية التاريخية في الفضاء.

تحية خاصة

وقال القرني في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: بدأنا بالسلام، ونختم بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كوكب الأرض وقريبًا من أرض الوطن.

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ونشر القرني صورة توثق لحظة وصوله بسلام لأرض الوطن.

تهانٍ وفخر واعتزاز

وانهالت عليه التعليقات المهنئة بعودته بسلام إلى أرض الوطن من قبل المتابعين، حيث قال سعد بن مرعي: الحمد لله على سلامتك يا علي، رفعت رؤوسنا جميعًا قبيلة ومنطقة ودولة إلى الأمام. فيما علق عبدالرحمن علي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله على سلامتكم أبو محمد وترجعون بالسلامة لأرض الوطن قريب إن شاء الله. أما داماس، فزادت: الحمد لله على سلامتك يا بطل وتوصل بإذن الله لأرض الوطن بالسلامة.

في السياق ذاته، عبر والد رائد الفضاء علي القرني عن فرحته بعودته سالمًا إلى أرض الوطن، بعد رحلته العلمية إلى الفضاء الخارجي.

وأضاف لقناة “الإخبارية”: “الحمد لله رب العالمين.. هذا إنجاز للوطن، نبارك لأنفسنا ونبارك لخادم الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير هيئة الفضاء”.

إنجاز التجارب العلمية

وقال والد علي القرني: “فرحتي لا توصف والحمد لله على عودتهم والحمد لله على سلامتهم والحمد لله على ما تم من تجارب وتفاعل معها أبناء الوطن”.

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