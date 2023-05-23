عمالة سوق الصواريخ يبدؤون إفراغ محلاتهم بعد قرار الإغلاق

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، بدء العمالة في سوق الصواريخ بمحافظة جدة في إفراغ محلاتهم، بعد إعلان الأمانة عن إغلاق أسواق الصواريخ بعد رصد عدد من المخالفات، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة.

ورصد فيديو “العربية”، أحد الموقعين اللذين احترقا خلال الـ10 أيام الماضية، حيث يتواجد الكثير من العمالة هناك لإفراغ محلاتهم واستخراج ما يمكن استخراجه بعد الحريق.

سبب الإغلاق

وقال مراسل “العربية”: إن سوق الصواريخ بدأ في عام 1980 واستمر حتى احتوى على عدد من المحلات وصلت إلى ما يقرب من 12 ألف محل وعشرات الآلاف من العمالة التي تعمل به، حيث تم إغلاقه بعد حريقين نشبا فيه خلال الأيام الماضية؛ ما أدى إلى إعلان إغلاقه رسميًّا.

أحد أكبر الأسواق الشعبية في الشرق الأوسط..

إغلاق #سوق_الصواريخ في #جدة بسبب تكرر الحرائق.. ومراسل العربية يرصد بدء العمالة إفراغ محلاتهم #السعودية

عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/ox94AyeGIP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2023

وأضاف المراسل أنه لا يعرف حتى الآن إلى متى هذا الإغلاق، ولكن مصادر “العربية”، ذكرت أن هناك ربما تكون عملية تطوير واسعة لهذا السوق خلال الأسابيع القادمة.

رصد مخالفات

وكانت أمانة محافظة جدة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أسواق الصواريخ بعد رصد عدد من المخالفات، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة.

ويعد هذا السوق أحد أكبر الأسواق الشعبية في الشرق الأوسط، وأغلق للمرة الأولى بعد 4 عقود، وفقًا لـ”العربية”.

يأتي ذلك بعد تكرار الحرائق به، ففي يوم 12 مايو الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع في السوق، خلال الساعات الأولى من اليوم.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة على “تويتر” وقتها، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وبعدها بأيام قليلة، وتحديدًا يوم 21 مايو الجاري، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تباشر حريقًا نشب في سوق الصواريخ.