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خلال اجتماع الجمعية العمومية في يونيو

عمومية “سابك” تصوت على تحويل 15 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
عمومية “سابك” تصوت على تحويل 15 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “سابك” أنها ستصوت على تحويل 15 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة خلال اجتماع الجمعية العمومية في يونيو.

اجتماع الجمعية العمومية

دعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في بيان عبر “تداول”، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وذلك للتصويت على تحويل 15 مليار ريال رصيد الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.

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