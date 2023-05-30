عمومية “سابك” تصوت على تحويل 15 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة

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دعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في بيان عبر “تداول”، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وذلك للتصويت على تحويل 15 مليار ريال رصيد الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.