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حزمة من الألعاب والتجارب بالتزامن مع الإجازة المدرسية المطولة

عِشْ أجواء النجومية وقابل نجوم WWE في مدينة الأبطال

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
عِشْ أجواء النجومية وقابل نجوم WWE في مدينة الأبطال
المواطن - واس

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ضمن الفعاليات المصاحبة لليلة أبطال WWE المرتقبة في 27 مايو الجاري، افتتحت الهيئة العامة للترفيه اليوم، مدينة الأبطال التي تتيح للجماهير فرصة مقابلة النجوم، والانغماس في عالم الـ WWE من خلال حزمة من الألعاب والتجارب الممتعة، مثل برج الأبطال الذي يضم ألعاب القفزة العالية من ارتفاع 12م إلى “ترامبولين”، وجدار التسلق، و”الزيبالين”، إضافة إلى صالة (K2 WWE) التي تحتوي على مجموعة من ألعاب الفيديو، وألعاب الكرنفال.

أجواء النجومية

وتضم مدينة الأبطال أيضا مسرح دي جي التفاعلي، وتجربة الحلبة الخاصة، إذ تتضمن إحدى حلبات WWE الحقيقة ليتمكن الزوار من عيش أجواء النجومية من خلال اختيار الموسيقى وتجربة الدخول بأسلوب نجومهم المفضلين، في حين يوفر متجر WWE أحدث إصدارات الأحزمة، وعددًا من المنتجات الحصرية، ويمكن للجمهور الحصول على تذاكر المدينة التي تستمر فعالياتها حتى 27 سبتمبر من خلال الرابط (اضغط هنا).

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مدينة الأبطال

وُشيدت مدينة الأبطال خارج قبة جدة سوبر دوم، لتستقبل الزوار عند الساعة الرابعة مساء خلال الفترة 25 – 27 مايو، فيما سيشهد يوم الغد استضافة المدينة للمؤتمر الصحفي الاستباقي للعرض المرتقب “ليلة الأبطال” عند السابعة مساء بتقديم “مايكل كول” و”بايرون ساكستون”، ومن المتوقع حضور نجوم بارزين من بينهم “مصطفى على”، و”سامي زين”، و”كودي رودز”، و”كيفين وينز” وغيرهم العديد، ولضمان مشاركة الجماهير في أنحاء العالم سيتم بث المؤتمر مباشرة على حسابات WWE في تويتر ويوتيوب وانستجرام.


ويأتي افتتاح مدينة الألبطال ضمن فعاليات تقويم جدة التي سيشهد فيها العالم لحظة تتويج الفائز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل الذي تنافس عليه 12 نجما، عند الثامنة مساء السبت المقبل، في مواجهة حاسمة بين “سيث رولينز” و”أي جاي ستايلز”، كما ستشهد البطولة عددا من المباريات الحماسية التي ستنقل مباشرة على منصة شاهد الرقمية.

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