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متوقع حضور 2000 شخص

غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن
المواطن - فريق التحرير

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من التوقع أن يحضر أكثر من 2000 شخص مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، إلا أن هناك شخصيات بارزة ستتغيب عن الحفل، أبرزها الرئيس الأمريكي جو بايدن، كذلك كنة العائلة ميجان ماركل، فيما تتضمن قائمة المدعوين ملوكًا ورؤساء وشخصيات بارزة من العائلة المالكة ومن مشاهير العالم.

قائمة متواضعة

ووفقاً لهيئة البث البريطانية “بي.بي.سي، تعد قائمة المدعوين متواضعة مقارنة مع قائمة المدعوين الذين شاركوا في حفل تتويج والدته الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، إذ فاق عددهم الـ8000 شخص.

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ومنذ الأمس بدأت الحشود تتوافد إلى وسط العاصمة للمشاركة في مراسم الاحتفال الشعبية ومتابعة المراسم الرسمية عبر شاشات كبيرة نصبت في الحدائق العامة وفي الساحات.

ستقام مراسم التتويج في كنيسة وستمنستر آبي قبل ظهر اليوم. وستستمر الاحتفالات الشعبية في بريطانيا ثلاثة أيام.

احتفال اليوم الرسمي

ويتمثل احتفال اليوم الرسمي في طقوس دينية ومراسم ملكية.

ويبدأ الاحتفال بموكب الملك الذي سيتوجه من قصر باكنجهام إلى ويستمنستر، في عربة ملكية تقطع حوالي 2 كيلومتر. وتبدأ المراسم الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش وتستمر لمدة ساعة تقريبا.

ويشرف على المراسم الدينية كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الإنجليكانية. وتتخلل الحفل موسيقى كلاسيكية ومؤلفات موسيقية حديثة أعدت خصيصاً لهذه المناسبة. وعند حضور الملك إلى الكنيسة، سيبايعه الحضور ويؤدي بعدها يمين الولاء.

وقد شهد قسم التتويج، المكتوب في عام 1688، تغييرات على مر القرون، فالملكة الراحلة إليزابيث الثانية أقسمت على أن تحكم “وفقاً لقوانينها” شعب المملكة المتحدة والدول التابعة للتاج التي بلغ عددها في ذلك الحين 14 دولة.

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