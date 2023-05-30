غدًا ختام مباريات دوري روشن السعودي

تُختتم غدًا مباريات دوري روشن السعودي لـ موسم 2022/2023 بإقامة 8 مباريات في الجولة الـ30 والأخيرة.

موعد مباريات الغد

وتنطلق جميع المباريات في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام مباريات ” الهلال ضد الرائد، الاتحاد ضد الطائي، النصر ضد الفتح، التعاون ضد الباطن، الخليج ضد أبها، الوحدة ضد الفيحاء، العدالة ضد الاتفاق، ضمك ضد الشباب”.

وكانت مباريات الجولة الـ29 أُقيمت يوم السبت الماضي وجاءت نتائجها كالتالي: ” الاتفاق تعادل مع النصر بنتيجة 1-1، التعاون فاز على الشباب بثلاثية دون رد، الوحدة هزم الطائي بنتيجة هدفين لهدف، الرائد ضد الخليج تعادل سلبي بدون أهداف، تعادل ضمك ضد الفتح بهدف لكل فريق، فوز الهلال على أبها بثلاثية دون رد، فوز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية دون رد، تعادل الباطن مع العدالة بنتيجة هدفين لكل فريق”.

الاتحاد بطل دوري روشن

وتُوج نادي الاتحاد بلقب دوري المحترفين، بعد فوزه على الفيحاء حيث نجح في تحقيق اللقب بعد مرور 14 عامًا على آخر تتويج له بالدوري حيث كان ذلك في عام 2009.