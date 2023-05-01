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ضمن مشهد أثار موجة من الاستغراب

غراب ينتزع علم إسرائيل ويمزقه من فوق إحدى المستوطنات

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
غراب ينتزع علم إسرائيل ويمزقه من فوق إحدى المستوطنات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات توثق انتزاع غراب لعلم إسرائيل من فوق إحدى البنايات، في مشهد أثار موجة من الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي.

إزالة العلم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي قالوا: إنه يوثق إزالة غراب لعلم إسرائيل من فوق مدخل إحدى المستوطنات.

ويظهر الفيديو الغراب وهو يقتلع العلم من السارية، دون أن يكترث لصوت مصور المقطع الذي سُمع وهو يصيح “أيها الغراب الفوضوي ابتعد عن العلم، هيا ابتعد. أنا مصدوم”.

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