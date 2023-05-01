غراب ينتزع علم إسرائيل ويمزقه من فوق إحدى المستوطنات تصادم طائرتين إسبانيتين بالجو ومصرع 4 ركاب قرش يهاجم صبيًّا في أستراليا والشرطة تغلق الشواطئ سالم الدوسري مهدد بالإيقاف 3 مباريات آسيويًّا مشاركة لامين يامال في مباراة برشلونة ضد بتيس تكسر رقمًا عمره 82 سنة وصول سفينة جلالة الملك الدرعية جدة وعلى متنها 52 شخصًا تدشين العمل الموسوعي الجمل عبر العصور والمعرض الثلاثاء بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين والرعايا القادمين من السودان مصر تجلي 6960 مصريًّا من السودان حتى الآن
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات توثق انتزاع غراب لعلم إسرائيل من فوق إحدى البنايات، في مشهد أثار موجة من الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي قالوا: إنه يوثق إزالة غراب لعلم إسرائيل من فوق مدخل إحدى المستوطنات.
ويظهر الفيديو الغراب وهو يقتلع العلم من السارية، دون أن يكترث لصوت مصور المقطع الذي سُمع وهو يصيح “أيها الغراب الفوضوي ابتعد عن العلم، هيا ابتعد. أنا مصدوم”.