غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا

كشف مسؤولون، أمس الأربعاء، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأجلي الآلاف من منازلهم، جراء أمطار غزيرة في منطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

فيضان الأنهار

وأفاد وزير الحماية المدنية، نيلو موسوميتشي، بأن بعض المناطق تعرضت في 36 ساعة فحسب إلى ما يعادل نصف المتوسط السنوي من الأمطار مما ترتب عليه فيضان الأنهار على ضفافها وتدفق المياه عبر المدن وغرق آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية.

وذكر ستيفانو بوناتشيني رئيس بلدية منطقة “إيميليا رومانيا” للصحافيين: “نواجه أحداثًا كارثية لم تشدها البلاد من قبل تقريبًا.. هطلت كميات مهولة من الأمطار الغزيرة على الأراضي ولم تعد الأراضي قادرة على امتصاصها”.

اجتاح 37 بلدة

وتابعت السلطات المحلية أن الفيضان اجتاح 37 بلدة وتجمعًا وجرى تسجيل نحو 120 انهيارًا أرضيًّا. وتصدعت بعض الطرق وعُلقت الكثير من خدمات السكك الحديدية.

وقالت إرينى بريولو نائبة رئيس “إيميليا رومانيا” للصحافيين: إنه تم انتشال 8 جثث من مناطق مختلفة.