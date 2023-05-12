فتاة تتعرض للتجسس بجدة ولن تصدق مكان الكاميرا

روى مهندس الكهرباء والمدرب المعتمد منصور الشبيبي، قصة فتاة تعرضت للتجسس بواسطة كاميرات مراقبة داخل شقة خاصة في جدة، موضحًا أنها اكتشفت الكاميرات داخل فيش الكهرباء.

اليوم الواحد

وقال الشبيبي خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، إن مشكلة كاميرات التجسس في الفنادق وغرف تبديل الملابس لها أثر كارثي.

وشدد مهندس الكهرباء بضرورة الحذر والتأكد من أمن الأماكن جيدًا، حيث قال: لابد من الحذر ومعرفة المكان الذي يتم السكن فيه والتأكد أنه آمن، خاصة بعض الأماكن التي يتم تأجيرها باليوم، ولكن الفنادق الكبيرة لا أتوقع أنها تضيع سمعتها بهذا التصرف.

واقعة التجسس

وأكمل: هناك قصة حقيقية لفتاة في جدة كانت سكنت في شقة خاصة، وتفاجأت بأن شخصًا يعرف تحركاتها وقراراتها، وحديثها، بشكل سهل، وعندما فكت فيشة الكهرباء المؤدية إلي الجلسة، اكتشفت وجود كاميرا مراقبة.

وأضاف: بعض الكاميرات يوجد فيها شريحة خاصة تحفظ وترسل، لافتًا إلي أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن التضرر من كاميرات المراقبة.

وأشار إلى أن إساءة استخدام الأشياء تسبب الكوارث، ووصل الأمر إلى أن عوائل تستخدمها لمراقبة أبنائهم أو أزواجهم، موضحًا أن هذا الموضوع منتشر في السعودية وفي غيرها.