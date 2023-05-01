أوسيمين يُفاضل بين بايرن ميونخ وسان جيرمان شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال طرح تذاكر مباراة أوراوا والهلال النيابة العامة: لن نتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند لقطات لإنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان بدء التقديم على برنامج نخب التدريبي المنتهي بالتوظيف ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن فتح باب التقديم على برنامج تصنيع وتشكيل المعادن “CNC منتهي بالتوظيف المباشر برواتب مجزية وذلك لذوي الخبرة في المجال وفق الشروط والمتطلبات الموضحة.
وأوضح المعهد الوطني للتدريب الصناعي أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم:
ولفت المعهد إلى أن مكان التدريب هو مقر المعهد وذلك لمدة 6 أشهر، فيما يكون مكان العمل برأس الخير، وتكون المكافأة الشهرية خلال فترة التدريب 4000 ريال، فيما يبدأ الراتب بعد التخرج من 9000 ريال.
وأوضح المعهد أن مزايا البرنامج هي:
ويعتبر التقديم مُتاحًا عبر النموذج الإلكتروني الموجود في الرابط (هنا).