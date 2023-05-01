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فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن فتح باب التقديم على برنامج تصنيع وتشكيل المعادن “CNC منتهي بالتوظيف المباشر برواتب مجزية وذلك لذوي الخبرة في المجال وفق الشروط والمتطلبات الموضحة.

شروط القبول

وأوضح المعهد الوطني للتدريب الصناعي أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم:

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  • حاصلًا على شهادة ميكانيكية لمدة عام أو أكثر.
  • حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
  • شهادات اللغة الإنجليزية (ستیب، إيلتس، إلخ ..).
  • شهادة خبرة (سنة واحدة أو أكثر).

ولفت المعهد إلى أن مكان التدريب هو مقر المعهد وذلك لمدة 6 أشهر، فيما يكون مكان العمل برأس الخير، وتكون المكافأة الشهرية خلال فترة التدريب 4000 ريال، فيما يبدأ الراتب بعد التخرج من 9000 ريال.

مزايا البرنامج والتقديم

وأوضح المعهد أن مزايا البرنامج هي:

  • تأمين طبي.
  • مكافأة شهرية مجزية
  • شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.
  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

ويعتبر التقديم مُتاحًا عبر النموذج الإلكتروني الموجود في الرابط (هنا).

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