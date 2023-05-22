لحظة دخول ريانة بروناي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

وأفادت قناة “الإخبارية”، في نبأ عاجل، بفتح باب المركبة من أجل خروج رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية.

فيديو | فتح باب مركبة دراغون استعدادا لنزول رائدي الفضاء "القرني" و"ريانة" إلى محطة الفضاء الدولية#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/AV2f1b0zZR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية”، تجهيزات رواد الفضاء داخل المركبة للخروج منها ودخولهم لمحطة الفضاء الدولية في إنجاز تاريخي.

نجاح الالتحام

ونجح اليوم الاثنين، اكتمال التحام مركبة “دراجون” مع محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد 16 ساعة من الإطلاق.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها بموقع “تويتر “بعد 16 ساعة تقريبًا من الاطلاق، نجاح الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.. روادنا الأبطال ريانة برناوي وعلي القرني وطاقم المهمة Ax-2 يستعدون لدخول المحطة بعد قليل”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، اكتمال التحام مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها ريانة والقرني مع محطة الفضاء الدولية.