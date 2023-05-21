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أصيبوا بنزلات معوية نهاية الأسبوع الماضي

فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا بإصابة 200 جندي إسرائيلي.

نزلات معوية

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال فتح تحقيقًا حول إصابة حوالي 200 جندي بنزلات معوية نهاية الأسبوع الماضي.

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ويجري التحقيق حاليًّا في حادثة تسمم الجنود لمعرفة أسباب القصور في الدعم اللوجستي.

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وفي وقت سابق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قد تعرضوا للتسمم داخل قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.

حادثة مماثلة

وأشارت إلى أن الجنود الـ100 كانوا داخل قاعدة عسكرية في منطقة النقب في الجنوب حين تعرضوا للتسمم، وأنه تم نقلهم للعلاج على الفور، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق في واقعة التسمم.

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