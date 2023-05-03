فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها

كشف المخرج فطيس بقنة عن تواجده بجانب والدته حاليًا نظرًا لإصابتها ببعض الصعوبات في الجهاز التنفسي.

ونشر بقنة على حسابه بموقع “تويتر” صورة من منزل والدته الذي يبدو أنه يتسم بالجمال والبساطة، قائلًا “أعيش هذه الفترة سعادة لا مثيل لها وأنا جوار أمي لخدمتها وبجانبها لما تعانيه من بعض الصعوبات في الجهاز التنفسي اللهم بلغني بسلامتها”.

الدعاء بالشفاء

وتفاعل المغردون مع تغريدة فطيس داعين لوالدته بالشفاء والتعافي، فقال أحد المغردين “الله يمتعها بالصحة والعافية وطول العمر على طاعته وأن يرزقك برّها”.

وأضاف مغرد “ما شاء الله يا أبو محمد أنت مثال رائع في الصفات الجميلة، وطاقة إيجابية للمُحيطين بك”.

وقال الكاتب عبدالعزيز الصوينع: “اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفِ أم فطيس بقنة، فإنك الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا”.

وأشار آخر: “هنيئًا لك شرف خدمة الوالدة، رزقكم برها.. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع لها بين الأجر والعافية ويشفيها شفاء لا يغادر سقمًا”.

أوبريتات الجنادرية

ويعد فطيس بقنة من المخرجين المشهورين، حيث عرف بإخراجه لأوبريت مهرجان الجنادرية لسنوات طويلة، إضافة لتوليه إخراج العديد من المسرحيات والأوبريتات في مهرجانات فنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة.

ومن أبرز أوبريتات الجنادرية التي أخرجها: (تدلّل يا وطن)، و(عرايس المملكة)، و(مولد أمة)، و(كفاح أجيال).