فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه

خطف فهد الرشيدي الأنظار في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

تألق فهد الرشيدي

وأعاد فهد الرشيدي اكتشاف نفسه هذا الموسم، وقدم أفضل أداء من الانتقال إلى صفوف التعاون في صفقة انتقال حر، قبل توقيعه للأهلي والاستعداد لبدء مشواره معه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وتألق فهد الرشيدي بشكل لافت في مباراة التعاون الأخيرة ضد الاتحاد، حيث نجح في تسجيل هدفين، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 2\1، ويحصد التقييم الأعلى في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي بتقييم 9.2 درجات.

وشارك الرشيدي في 24 مباراة مع التعاون بمعدل 1745 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 16 فرصة، وقام بـ21 تسديدة على المرمى بدقة 58.3%، وذلك وفقًا لإحصائيات رابطة دوري المحترفين.

ولعب فهد الرشيدي 8 عرضيات ناجحة بدقة 18%، وقام بـ21 افتكاكًا ناجحًا بدقة وصلت إلى 67.7%، وشتت الكرة 9 مرات ومنع التسديد مرتين، وقطع 6 كرات، ولديه 348 تمريرة ناجحة بدقة 80.4%، وقام بـ25 مراوغة ناجحة.

التعاون بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 مواجهات والخسارة في مثلهم.