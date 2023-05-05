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بعد تألقه بدوري روشن

فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه
المواطن - فريق التحرير

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خطف فهد الرشيدي الأنظار في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

تألق فهد الرشيدي

وأعاد فهد الرشيدي اكتشاف نفسه هذا الموسم، وقدم أفضل أداء من الانتقال إلى صفوف التعاون في صفقة انتقال حر، قبل توقيعه للأهلي والاستعداد لبدء مشواره معه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

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فهد الرشيدي
الرشيدي – المصدر @AltaawounFC

وتألق فهد الرشيدي بشكل لافت في مباراة التعاون الأخيرة ضد الاتحاد، حيث نجح في تسجيل هدفين، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 2\1، ويحصد التقييم الأعلى في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي بتقييم 9.2 درجات.

وشارك الرشيدي في 24 مباراة مع التعاون بمعدل 1745 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 16 فرصة، وقام بـ21 تسديدة على المرمى بدقة 58.3%، وذلك وفقًا لإحصائيات رابطة دوري المحترفين.

فهد الرشيدي
الرشيدي – المصدر @AltaawounFC

ولعب فهد الرشيدي 8 عرضيات ناجحة بدقة 18%، وقام بـ21 افتكاكًا ناجحًا بدقة وصلت إلى 67.7%، وشتت الكرة 9 مرات ومنع التسديد مرتين، وقطع 6 كرات، ولديه 348 تمريرة ناجحة بدقة 80.4%، وقام بـ25 مراوغة ناجحة.

فهد الرشيدي
الرشيدي – المصدر @AltaawounFC

التعاون بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 مواجهات والخسارة في مثلهم.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

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