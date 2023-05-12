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تحوّلت إلى مركز اقتصادي عالمي وقوة جيوسياسية

فورين بوليسي: السعودية زعيم الشرق الأوسط بلا منازع 

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
فورين بوليسي: السعودية زعيم الشرق الأوسط بلا منازع 
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المواطن - فريق التحرير

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قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن السعودية تحوّلت إلى مركز اقتصادي عالمي وقوة جيوسياسية وديناميكية وزعيم بلا منازع للشرق الأوسط.

وتابعت أن السعودية تجذب مزيداً من الاستثمارات العالمية، كما أنها تستقطب قادة العالم الذين يزورون الرياض لأغراض سياسية واقتصادية من عقود الأسلحة والعملات إلى النفط.

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الدولة الأكثر شعبية

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب العالمية في 13 دولة ذات أغلبية مسلمة، أن المملكة هي الدولة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، كما أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من بين أكثر الزعماء المفضلين لدى شعوب المنطقة والدول ذات الأغلبية المسلمة.

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وأشار التقرير إلى أن سياسات ولي العهد، داخلياً وخارجياً، تروق للناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، منها التغييرات الاجتماعية الجارية التي أثرت بشكل إيجابي في حياة عديدٍ من السعوديين.

فورين بوليسي السعودية زعيم الشرق الأوسط بلا منازع 

حياة جاذبة

ويرى الباحثون عن العمل في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ كبيرٍ أن الحياة في السعودية جاذبة لشباب العرب الموهوبين.

وأضاف التقرير إلى أن الشرق الأوسطيين يرون أن السعودية قوة للاستقرار في المنطقة، وهو ما لا يتعلق فقط بالمساعدات الاقتصادية، بل سياسياً أيضاً حيث عملوا لاستقرار اليمن وإعادة سوريا إلى الحضن العربي وكذلك في السودان.

واختتمت المجلة التقرير، بأن السعودية تنتهج سياسة خارجية مستقلة وقوية، في حين يرى الناس في المنطقة أن البلاد محرّك للازدهار والاستقرار الإقليمي.

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