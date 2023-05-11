فيديوهات جنسية تُطيح بمنافس أردوغان من السباق الرئاسي

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أعلن المرشح التركي محرم إنجه، اليوم الخميس، انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، خلال مؤتمر صحفي: “أسحب ترشيحي”، موضحًا أن السبب وراء انسحابه “فبركة فيديوهات جنسية غير حقيقية، وملفات فساد مزورة” .
وأكد إنجه أنه تعرض على مدار 45 يومًا للابتزاز من شخصيات محسوبة على جماعة “غولن”، وحزب الشعب الجمهوري، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
من جهة أخرى، أكدت سائل إعلام تركية أن المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقًا مع مشتبه بهم، في تهم الابتزاز والتهديد لمحرم إنجه.
وبعد انسحاب إنجه أصبح عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمعة في 14 مايو الجاري، 3 أشخاص، وهم رجب طيب أردوغان، مرشح التحالف الحاكم، وكمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان، مرشح تحالف “آتا” اليميني القومي المعارض.