فيصل الشمري تلقى 3 رصاصات وأنقذ العشرات

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روى فيصل ظاهر الشمري، بطل واقعة التصدي للرصاص، وإنقاذ أرواح العشرات خلال حضوره إحدى المناسبات.
تصدى لطلقات نارية لينقذ عشرات الأرواح..
بطل الواقعة "فيصل الشمري" يروي لياهلا التفاصيل الكاملة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RP1yz6i1Yw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 9, 2023
قال الشمري خلال لقاء له مع برنامج يا هلا: إنه كان مدعوًّا لمناسبة ما، وعند حضوره وجد شخصًا طالعًا ويطلق طلقات، فاضطريت إني أذهب إليه، وأمسكته، وصار بيني وبينه عدة طلقات، والحمد لله جات كلها سليمة.
ولفت الشمري إلى أنه تلقى 3 طلقات، وظل صامدًا أمام الشخص حتى انتهى ما لديه من ذخيرة، حتى تم الإمساك به، وساعده الشباب للوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد أن نزف الكثير من الدم خلال الواقعة.
وأوضح بطل واقعة الرصاص، أنه تلقى رعاية طبية ممتازة سواء من مستشفى الملك سلمان بحائل، أو من مستشفى الملك خالد.
وعن ردود فعل الأشخاص الذين شهدوا الواقعة، وأنقذ أرواحهم، كشف الشمري، أن الجميع ظل يدعو له لما قام به من عمل بطولي وأنقذهم.