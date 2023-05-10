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الجميع أشاد بعمله البطولي

فيصل الشمري تلقى 3 رصاصات وأنقذ العشرات

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
فيصل الشمري تلقى 3 رصاصات وأنقذ العشرات
المواطن - فريق التحرير

روى فيصل ظاهر الشمري، بطل واقعة التصدي للرصاص، وإنقاذ أرواح العشرات خلال حضوره إحدى المناسبات.

تفاصيل الواقعة

قال الشمري خلال لقاء له مع برنامج يا هلا: إنه كان مدعوًّا لمناسبة ما، وعند حضوره وجد شخصًا طالعًا ويطلق طلقات، فاضطريت إني أذهب إليه، وأمسكته، وصار بيني وبينه عدة طلقات، والحمد لله جات كلها سليمة.

ولفت الشمري إلى أنه تلقى 3 طلقات، وظل صامدًا أمام الشخص حتى انتهى ما لديه من ذخيرة، حتى تم الإمساك به، وساعده الشباب للوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد أن نزف الكثير من الدم خلال الواقعة.

رعاية طبية

وأوضح بطل واقعة الرصاص، أنه تلقى رعاية طبية ممتازة سواء من مستشفى الملك سلمان بحائل، أو من مستشفى الملك خالد.

وعن ردود فعل الأشخاص الذين شهدوا الواقعة، وأنقذ أرواحهم، كشف الشمري، أن الجميع ظل يدعو له لما قام به من عمل بطولي وأنقذهم.

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