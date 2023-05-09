فيصل بن فرحان: توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي مغادرة 5 رحلات إغاثية سعودية إلى السودان خلال يومين 32 % نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة تسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى السودان العليمي يستقبل السفير آل جابر في قصر معاشيق بعدن مليونا مسافر على خطوط سار في الربع الأول من 2023 السكوتر وسيلة تنقل آمنة وصديقة للبيئة في شوارع الرياض
أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وجود توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر على كافة الأصعدة مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى الجزائر تأتي استكمالًا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
#الجزائر | تصريح سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan عقب استقباله من قبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية pic.twitter.com/2GkRYJZqDhقد يهمّك أيضاً
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 9, 2023
وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة الجزائر ولقائه رئيسها عبدالمجيد تبون، مشيرًا إلى أنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز له وللشعب الجزائري الشقيق.
وأضاف أن زيارته للجزائر تأتي استكمالًا واستمرارًا للتعاون والتنسيق الوطيد بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة الشأن العربي باعتبار الجزائر رئيسة القمة العربية الحالية.
وأكد أنه وجد توافقًا في الرؤى بين المملكة والجزائر، مشيرًا إلى الرئيس تبون حريص على المضي قدمًا في كافة مجالات التعاون بين البلدين، وهناك فرص كبيرة في هذا الإطار خاصة تعزيز التبادل التجاري.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.