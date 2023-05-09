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أكد أن هناك فرصًا لتعزيز التبادل التجاري

فيصل بن فرحان: توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
فيصل بن فرحان: توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وجود توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر على كافة الأصعدة مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى الجزائر تأتي استكمالًا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة الجزائر ولقائه رئيسها عبدالمجيد تبون، مشيرًا إلى أنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز له وللشعب الجزائري الشقيق.

وأضاف أن زيارته للجزائر تأتي استكمالًا واستمرارًا للتعاون والتنسيق الوطيد بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة الشأن العربي باعتبار الجزائر رئيسة القمة العربية الحالية.

وأكد أنه وجد توافقًا في الرؤى بين المملكة والجزائر، مشيرًا إلى الرئيس تبون حريص على المضي قدمًا في كافة مجالات التعاون بين البلدين، وهناك فرص كبيرة في هذا الإطار خاصة تعزيز التبادل التجاري.

استعراض العلاقات

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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