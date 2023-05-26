فينسينت أبو بكر: كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد

أوضح الكاميروني فينسينت أبو بكر نجم بيشكتاش التركي أنه كان بمقدوره اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني خلال مسيرته.

وتحدث أبو بكر لـ قناة Canal + قائلًا: “وكيل أعمالي السابق لم يكن يقم بعمله على أكمل وجه، وطريقة عمله كانت السبب وراء عدم اللعب بأحد الفرق الكبرى في أوروبا”.

وتابع: “لدي كافة المؤهلات والقدرات البدنية للعب مع أكبر الفرق الأوروبية”.

مغادرة فينسينت أبو بكر

وفي وقت سابق، انتقدت فئات عريضة من جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بعد رحيل اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر عن الفريق وانضمامه لنادي بيشكتاش التركي في يناير الماضي.

وسجل أبو بكر صاحب الـ31 عامًا هدفًا رائعًا في شباك نادي أضنة ديمر سبور في الجولة الـ35 من الدوري التركي الأحد الماضي، مما جعل الجماهير تتحسر على رحيله عن صفوف النصر، بسبب معاناة أصفر الرياض هجوميًّا خلال الفترة الحالية.

وأبدت جماهير أصفر الرياض اندهاشها من اتخاذ إدارة مسلي آل معمر قرارًا برحيل أبو بكر، مضيفين أن خسارته لنادي بيشكتاش أثرت بالسلب على النصر.

وكان أبو بكر رحل عن النصر في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي، وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.