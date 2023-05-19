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بعد تأهله لنهائي دوري المؤتمر

فيورنتينا يُكمل تألق الفرق الإيطالية أوروبيًا

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
فيورنتينا يُكمل تألق الفرق الإيطالية أوروبيًا
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا في التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليُكمل موسم تألق الأندية الإيطالية قاريًا.

تأهل فيورنتينا

ولعب فيورنتينا ضد بازل السويسري بالأمس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ونجح الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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فيورنتينا ضد بازل
جانب من المباراة – المصدر @acffiorentina

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز بازل بهدفين مقابل هدف على ملعب الفريق الإيطالي، قبل أن ينجح فيورنتينا في تحقيق فوز كبير خارج أرضه، ليتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 4\3 بمجموع المباراتين.

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فيورنتينا
لاعبو الفيولا – المصدر @acffiorentina

تألق الفرق الإيطالية

وشهد الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من الفرق الإيطالية في المسابقات القارية، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد تجاوز باير ليفركوزن بنتيجة 1\0 بمجموع المباراتين.

روما
لاعبو روما – المصدر @OfficialASRoma

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 3\0 بمجموع المباراتين، ليُلاقي مانشستر سيتي الذي تجاوز ريال مدريد بنتيجة 5\1 بمجموع المواجهتين.

ونجح فيورنتينا في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليمنح الفرق الإيطالية رقمًا مميزًا، حيث إن 3 أندية تمكن من بلوغ نهائيات البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1997\ 1998، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

فيورنتينا
لاعبو الفيولا – المصدر @acffiorentina

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