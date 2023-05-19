فيورنتينا يُكمل تألق الفرق الإيطالية أوروبيًا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا في التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليُكمل موسم تألق الأندية الإيطالية قاريًا.

تأهل فيورنتينا

ولعب فيورنتينا ضد بازل السويسري بالأمس، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ونجح الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز بازل بهدفين مقابل هدف على ملعب الفريق الإيطالي، قبل أن ينجح فيورنتينا في تحقيق فوز كبير خارج أرضه، ليتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 4\3 بمجموع المباراتين.

تألق الفرق الإيطالية

وشهد الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من الفرق الإيطالية في المسابقات القارية، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد تجاوز باير ليفركوزن بنتيجة 1\0 بمجموع المباراتين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 3\0 بمجموع المباراتين، ليُلاقي مانشستر سيتي الذي تجاوز ريال مدريد بنتيجة 5\1 بمجموع المواجهتين.

ونجح فيورنتينا في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليمنح الفرق الإيطالية رقمًا مميزًا، حيث إن 3 أندية تمكن من بلوغ نهائيات البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1997\ 1998، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.