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قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة تولون 2023

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة تولون 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني سعد الشهري، اليوم الاثنين، عن قائمة الأخضر الأولمبي لمنافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية “تولون”، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 يونيو المقبل.

27 لاعبًا بالقائمة

واستدعى سعد الشهري 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبدالعزيز إدريس، محمد أبو الشامات، عبدالعزيز الفرج، مشعل الصبياني، نواف المطيري وسعد الموسى.

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المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويتواجد في قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة تولون كل من؛ يوسف حقوي، زكريا هوساوي، حسين الصبياني، فيصل الغامدي، عوض الناشري، زياد الجهني، باسل السيالي، عبدالملك العييري ونايف مسعود.

كما ضمت قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، أيمن يحيى، محمد القحطاني، عبدالعزيز العليوة، خليل العبسي، عبدالله رديف ومحمد مران.

الأخضر الأولمبي
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر الأولمبي بالبطولة

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة مدربه سعد الشهري، في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة تولون، والتي تضم؛ فرنسا المستضيف، فنزويلا، وكوستاريكا.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر الأولمبي مشاركته في بطولة تولون بمواجهة منتخب فرنسا، يوم الاثنين 5 يونيو، ثم سيلاقي منتخب فنزويلا، يوم الخميس 8 يونيو، ويواجه منتخب كوستاريكا، يوم الأحد 11 يونيو.

وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة تولون ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها مطلع سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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