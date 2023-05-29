قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة تولون 2023

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أعلن المدير الفني سعد الشهري، اليوم الاثنين، عن قائمة الأخضر الأولمبي لمنافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية “تولون”، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 يونيو المقبل.
واستدعى سعد الشهري 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبدالعزيز إدريس، محمد أبو الشامات، عبدالعزيز الفرج، مشعل الصبياني، نواف المطيري وسعد الموسى.
ويتواجد في قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة تولون كل من؛ يوسف حقوي، زكريا هوساوي، حسين الصبياني، فيصل الغامدي، عوض الناشري، زياد الجهني، باسل السيالي، عبدالملك العييري ونايف مسعود.
كما ضمت قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، أيمن يحيى، محمد القحطاني، عبدالعزيز العليوة، خليل العبسي، عبدالله رديف ومحمد مران.
ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة مدربه سعد الشهري، في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة تولون، والتي تضم؛ فرنسا المستضيف، فنزويلا، وكوستاريكا.
ومن المقرر أن يفتتح الأخضر الأولمبي مشاركته في بطولة تولون بمواجهة منتخب فرنسا، يوم الاثنين 5 يونيو، ثم سيلاقي منتخب فنزويلا، يوم الخميس 8 يونيو، ويواجه منتخب كوستاريكا، يوم الأحد 11 يونيو.
وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة تولون ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها مطلع سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.