قرار قضائي بسجن راشد الغنوشي بقضية جديدة

كشف رشدي بن رمضان، المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية، بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، عن صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

قضية شركة أنستالينغو

وتابع المتحدث، قائلًا: بطاقة الإيداع صدرت فيما يعرف بقضية شركة أنستالينغو، وفقًا لتصريح لإذاعة موزاييك.

وأردف ابن رمضان أن الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قصد إعادة استنطاقه فيما يعرف بقضية “شركة أنستالينغو”.

وواصل قاضي التحقيق، النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 نوفمبر 2022، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد أيدت يوم 29 نوفمبر 2022، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 القاضي بإبقاء الغنوشي في حالة سراح باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي “إنستالينغو”.

فتح تحقيق أولي

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصًا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية “شركة إنستالينغو” التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا مودعون بالسجن.

يشار إلى أن المحامي مختار الجماعي، عضو فريق الدفاع عن الغنوشي، كان قد أكد يوم 25 إبريل أن مُنيبه قرر مقاطعة أي استدعاء لجلسات التحقيق.