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بتقديم الثقافة اليابانية والمعارض المنوعة

قرية الأنمي في السيتي ووك تجذب الزوار

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
قرية الأنمي في السيتي ووك تجذب الزوار
المواطن - فريق التحرير

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تواصل قرية الأنمي في منطقة “السيتي ووك” استقطاب زوار تقويم فعاليات جدة 2023، من خلال تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة اليومية، والمعارض المنوعة، والتجارب والمناطق الجديدة بالقرية ذات الطابع الياباني التقليدي، والحفلات الموسيقية والغنائية للفرق العربية واليابانية المفضلة لعشاق الأنمي، إلى جانب مجموعة من المتاجر والمطاعم والكافيهات التي تقدم أشهر المأكولات والحلويات اليابانية.

مسرح فريد

وتتميز القرية بتصميم مسرح فريد في الهواء الطلق مستوحى من مروحة الورق اليابانية يتوسط القرية، تقام على خشبته مجموعة من الفعاليات المصاحبة، مع وجود العديد من التماثيل والرسومات لشخصيات الأنمي بكافة مقوماتها وعناصرها، وكذلك تقديم باقة من التجارب المستمدة من عالم الأنمي والثقافة اليابانية، وكل ما يتعلق بالرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة عبر عدد من ورش العمل المتنوعة ورسم الأنمي في Manga Library وورشة عمل الخط الياباني داخل القرية، إضافة إلى عدد من المتاجر؛ كمتجر أوتاكو لبيع منتجات الأنمي العالمية، ومتجر هيلو كيتي لبيع منتجات متنوعة، ومكتبة تصفح وبيع مجلات المانجا العالمية والمحلية، ومتاجر أخرى تحتوي على ملابس ومنتجات ومقتنيات ووجبات يابانية خفيفة.

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معارض متعددة

وتشتمل قرية الأنمي على مجموعة من المعارض، ومنها؛ معرض هجوم العمالقة ويوفر تجارب أنمي ترفيهية متعددة كالواقع الافتراضي، ومعرض ناروتو الذي يقدم تجربة السيوف ولعبة اللمس السريع، ومعرض بليتش لتجارب الأنمي الترفيهية، ومعرض كونان ويقدم لعبة حل اللغز الغامض، إلى جانب معرض أنمي الأطفال سبيس تون وبه عدة تجارب مستوحاة من أنمي الأطفال، ومعرض نستولجيا الحنين للماضي ويضم أشهر أفلام الأنمي خلال فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

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وتجذب قرية الأنمي بالسيتي ووك زوار تقويم فعاليات جدة من عشاق المغامرات والتجارب التفاعلية الحماسية، وذلك خلال ما تقدمه من فعاليات وأنشطة منوعة في عدة مناطق، وعلى رأسها نوستالجيا لاستعادة ذكريات الطفولة والشخصيات الكرتونية والبرامج المفضلة، وكيدز لاند بفعالياتها وألعابها المتنوعة، ومنطقة أنمي ميك أوفر لمحبي الأزياء التنكرية وشخصيات الأنمي المشهورة، وعروض الأنمي الاستعراضية.

معايشة المغامرات

وتتيح القرية أمام زوارها من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في معايشة المغامرات، والألعاب المتنوعة، والتجارب الحية، وعروض الفرق الموسيقية، وكذلك عروض الكوسبلاي المتجولة، وحفلات قرية الأنمي، إضافة إلى التعرف على الثقافة اليابانية، وتذوق الأكلات اليابانية المختلفة، ومنتجات الأطفال والدمى والمجسمات التذكارية، ومتجر مخصص “للمانجا” يتيح اقتناء مجلاتها للصغار والشباب.

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