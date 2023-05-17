قرية الرُّعب في سيتي ووك جدة تجذب عشاق المغامرات

استقطبت قرية الرعب في “السيتي ووك” العديد من زوار فعاليات جدة 2023 بعروضها المشوقة وتجاربها المثيرة التي تقدم للزوار.

أحدث التقنيات

وتضم عدداً من التجارب التي تجمع بين مشاعر الخوف والمغامرة وحب الاستطلاع من خلال قرية مهجورة تتكون من مبنى لقسم الشرطة ومحكمة وسجن ومستشفى ومدرسة، إلى جانب متاهات وبيوت رُعب مزودة بأحدث التقنيات والمعدات.

وتأتي هذه الفعالية لتقدم لمحبي المغامرة تجربة جديدة في انتظارهم مليئة بالتشويق والمرح، يشعر خلالها زوّار القرية بالمفاجآت من بداية الرحلة حتى نهايتها.

السيتي ووك

وتعد “السيتي ووك” أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، حيث تقدم العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، إضافة إلى مشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، ومجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.