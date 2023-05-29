قصة طريفة لـ ‎ريانة داخل محطة الفضاء

كشفت رائدة الفضاء بيجي ويتسون، عن قصة طريفة حدثت لرائدة الفضاء ريانة برناوي أثناء قيامها بإحدى التجارب.

صندوق التجارب

وقالت ويتسون خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر نشرته قناة الإخبارية: ريانة كانت تعمل على مشروعها في صندوق التجارب، وكانت يداها في الداخل، كانت تعمل على مشروع معقد، وتحاول وضع هذه الألواح التي بها فتحات مفتوحة، ولديها غطاء عليهم، وتحاول إدخالها في هذه العلب.

وأشارت إلى أنها أخبرتها أنه يمكنها قلب هذه الألواح، وقالت لا.. سأصاب بأزمة قلبية إذا فعلتها، وقلت لها لن تسقط لعدم وجود الجاذبية.

رسالة لرائدات المستقبل

وفي وقت سابق، استقبلت رائدة الفضاء ريانة برناوي، رسائل بنات ورائدات المستقبل بالمملكة، وقرأتها بمشاعر فياضة، ووجهت لهن رسالة.

وقالت برناوي في تغريدة عبر موقع تويتر من داخل مركبة الفضاء الدولية: مسؤولية كبيرة نحملها لنُلهم الجيل القادم من النساء ورسالة أسعى دائمًا لإيصالها، مضيفة: نحن نعيش في أرض لا تعرف المستحيل، احلموا، اسعوا، وبإذن الله بتوصلون.

تجارب علمية

وبدأت برناوي الخميس الماضي، أولى تجاربها العلمية وهي تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية على متن محطة الفضاء الدولية.