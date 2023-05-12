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في نهائي بطولة كأس الملك

قوة الهلال تصطدم بطموح الوحدة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
قوة الهلال تصطدم بطموح الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مواجهة الهلال ضد الوحدة اليوم، وسط منافسة قوية بين الفريقين لتقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

النهائي في الجوهرة

ويلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

الهلال يتسلح بالخبرة

ويدخل الهلال مباراة اليوم متسلحًا بخبراته، حيث يمتلك المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لاعبين مميزين سواء المحليين أو الأجانب، وفي مقدمتهم؛ أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

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ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في النسخة الحالية من كأس الملك، حيث فاز على الاتفاق والفتح، قبل أن يطيح بالاتحاد من نصف النهائي، كما يأمل في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة باللقب الآسيوي.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الزعيم في الكأس – المصدر @Alhilal_FC

أحلام الوحدة

وتصطدم خبرات الزعيم بأحلام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بالعودة إلى منصات التتويج مجددًا، حيث يأمل في حصد لقب كأس الملك للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1957 و1966.

وتعول الجماهير على خبرات المدير الفني التشيلي لويس سييرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للتتويج، حيث سبق وقاد الاتحاد لحصد بطولتين، كأس ولي العهد في 2017 وكأس الملك عام 2018.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة في الكأس – المصدر @SaudiSuperCup

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