قوة الهلال تصطدم بطموح الوحدة

تترقب الجماهير مواجهة الهلال ضد الوحدة اليوم، وسط منافسة قوية بين الفريقين لتقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

النهائي في الجوهرة

ويلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

الهلال يتسلح بالخبرة

ويدخل الهلال مباراة اليوم متسلحًا بخبراته، حيث يمتلك المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لاعبين مميزين سواء المحليين أو الأجانب، وفي مقدمتهم؛ أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في النسخة الحالية من كأس الملك، حيث فاز على الاتفاق والفتح، قبل أن يطيح بالاتحاد من نصف النهائي، كما يأمل في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة باللقب الآسيوي.

أحلام الوحدة

وتصطدم خبرات الزعيم بأحلام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بالعودة إلى منصات التتويج مجددًا، حيث يأمل في حصد لقب كأس الملك للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1957 و1966.

وتعول الجماهير على خبرات المدير الفني التشيلي لويس سييرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للتتويج، حيث سبق وقاد الاتحاد لحصد بطولتين، كأس ولي العهد في 2017 وكأس الملك عام 2018.