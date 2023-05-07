كأس الملك الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز

تُعد بطولة كأس الملك، الفرصة الأخيرة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بعدما خسر 3 ألقاب في الموسم الحالي وهم السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب دوري روشن.

الإقالة تهدد رامون دياز

وسيواجه أزرق الرياض، نادي الوحدة مساء الجمعة المقبلة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2022/ 2023، حيث في حال تتويج الوحدة باللقب فإن الإقالة ستكون مصير المدرب دياز.

وكان دياز تولى تدريب الهلال في فبراير من عام 2022 بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عقب احتلال الأزرق للمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من الأهلي المصري برباعية دون رد.

وفي سياق آخر، يرحب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ببيع أحد نجومه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك سعيًا لتجديد دماء الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة.

وقالت صحيفة Supere Sportes البرازيلية: إن إدارة فهد بن نافل لن تُمانع رحيل اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار وانتقاله لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي.