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كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح
المواطن - فريق التحرير

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غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة النصر لمواجهة نادي الفتح حيث غاب عن التشكيلتين الأساسية والاحتياطية، وذلك في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن.

رونالدو خارج قائمة المباراة

وجاء تشكيل العالمي لمباراة الفتح مكونًا من: ” أوجستين روسي، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالله مادو، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا”.

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أما القائمة الاحتياطية لأصفر الرياض فجاءت مكونة من: ” وليد عبدالله، محمد آل فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، محمد مران، أيمن يحيى، ماجد قشيش، محمد صهلولي، علي لاجامي”.

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